Названы лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью

Осенью организм начинает перестраиваться, и многие замечают упадок сил. О том, как поддержать здоровье и укрепить иммунитет, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Ключ к хорошему самочувствию — сбалансированное питание. Начнем с овощей — настоящей кладовой витаминов и минералов. Осенью особенно важно включать в рацион сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Они помогают организму бороться со свободными радикалами и укрепляют защитные силы», — рассказала специалист.

Не менее важны, по ее словам, продукты для микрофлоры. Здоровый кишечник — залог крепкого иммунитета. Кисломолочные продукты, богатые пробиотиками, станут отличными помощниками в этом деле.

«А знаете ли вы, что квашеная капуста — настоящий суперфуд для иммунной системы? Она не только содержит полезные бактерии, но и богата витамином C», — подчеркнула врач.

Говоря о витаминах, она отметила пользу ягоды. Даже замороженные, они сохраняют большую часть своих полезных свойств. Черника, клюква, малина — выбирайте любимые и добавляйте в йогурты или смузи.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета, по словам эндокринолога, важно обеспечить организм омега-3 жирными кислотами. Их источники — жирная рыба, льняное и рапсовое масло, грецкие орехи.

«А теперь поговорим об осенних фруктах. Айва, груша, гранат — эти сезонные дары природы не только вкусны, но и невероятно полезны. Гранат, например, славится своими антиоксидантными свойствами и способностью укреплять иммунитет», — добавила специалист.

Также врач обратила внимание, что один из главных секретов укрепления иммунитета осенью кроется не только в том, что мы едим, но и в том, как мы это делаем. По ее словам, важно не просто механически потреблять полезные продукты, а наслаждаться процессом, создавать из приема пищи настоящий ритуал.

«Попробуйте начать утро с теплого напитка из айвы с медом и корицей. Это не только вкусно, но и полезно для иммунитета. На обед приготовьте салат из свежих овощей, добавив в него квашеную капусту и заправив льняным маслом. А на ужин побалуйте себя запеченной грушей с орехами и йогуртом», — посоветовала специалист.

Также она напомнила, что укрепление иммунитета — это не «разовая акция», а образ жизни. Поэтому употребление полезных продуктов нужно сделать своей привычкой. Врач посоветовала экспериментировать с рецептами, комбинировать ингредиенты, находя то, что нравится.

«Мы часто слышим о важности правильного питания, но порой не знаем, с чего начать. Начните с малого — добавляйте в свой рацион по одному новому полезному продукту каждую неделю. Со временем вы заметите, как меняется ваше самочувствие и настроение», — резюмировала Казачкова.

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