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Аналитики выяснили, сколько стоит обставить кухню техникой в 2024 году

Базовый набор кухонной техники в 2024 году составил 121 тысячу рублей

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Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Укомплектовать кухню бытовой техникой в 2024 году обойдется россиянам в среднем в 121 тыс. рублей, говорится в исследовании Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным аналитиков, в базовый кухонный набор входят холодильник, плита и духовой шкаф, микроволновая печь, электрочайник, капсульная кофемашина и вытяжка. Средний чек на эти категории товаров вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. Так, приобрести кухонную плиту и духовку в 2024 году будет стоить около 24 тыс. рублей и 34 тыс. рублей соответственно. Микроволновая печь обойдется в 7,5 тыс. рублей, а вытяжка — в 12 тыс. рублей.

Эксперты Мегамаркета отмечают, что техника для приготовления кофе в 2024 году пользуется особой популярностью — спрос в этой категории вырос на 80% по сравнению с показателями прошлого года. Самыми продаваемыми стали автоматические кофемашины, капельные и рожковые кофеварки.

При закупке техники для кухни россияне отдают предпочтение встраиваемым моделям: за последние полгода интерес россиян к таким посудомоечным машинам увеличился на 190%, холодильникам — на 74%, микроволновым печам — на 66%.

Интересно, что крупную бытовую технику чаще приобретают именно мужчины, женщины, в свою очередь, покупают электроскороварки, электросковородки, электроорешницы, технику для приготовления кексов и электровафельницы.

Аналитики маркетплейса также отмечают, что россияне стали чаще приобретать девайсы, которые упрощают и ускоряют процесс готовки. Так, например, спрос на электрогрили вырос на 99% по сравнению с прошлым годом, пароварки стали популярнее на 69%, электроблинницы — на 62%, тостеры — на 41%, яйцеварки — на 43%, а рисоварки — на 38%.

«Интерес к технике для быстрого приготовления пищи растет, потому что ритм жизни становится все более динамичным, и у жителей больших городов часто не хватает времени на готовку. Но при этом именно эти люди стремятся питаться более здоровой пищей. В результате мы видим тренд к покупке техники, которая помогает быстро приготовить блюда с низким содержанием жира при сохранении полезных свойств», — комментирует Дмитрий Руденко, категорийный менеджер направления «Техника для кухни» Мегамаркета.

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