Почти каждый москвич выбирает для установки в своей квартире ванну вместо душевой кабины

Большинство жителей столицы (83%) хотят видеть у себя в квартире либо классическую ванну (49%), либо ванну с душевой кабиной (34%). Душевые боксы и уголки при этом особым спросом не пользуются — за них проголосовало всего 17%. Такими данными с «Газетой.Ru» поделились аналитики группы «Самолет», которые они получили в ходе масштабного исследования.

Интересно, что ванны стабильно популярны даже несмотря на то, что с душевой кабиной можно сэкономить на услугах ЖКХ, которые будут только расти. Так, 10-минутный душ расходует почти в два раза меньше воды — это 70-80 литров за один раз — чем принятие ванны. И ресурсоснабжающие компании обычно снижают тарифы на воду для тех, кто ставит у себя в квартире душевую кабину или уголок — при условии, что оплата осуществляется по нормативам и что в техпаспорте помещения есть все необходимые отметки.

Что касается остальной сантехники, то больше половины респондентов (55%) предпочитают устанавливать напольные унитазы. Подвесные оказались на втором месте по популярности у россиян (29%), а меньше всего голосов набрали приставные туалеты (11%). При этом 53% опрошенных отметили, что в случае ремонта обязательно установят в своем санузле гигиенический душ.

В вопросах бытовой техники респонденты голосуют «за» классические варианты размещения. Стиральная машина, например, по их мнению (66%), должна находиться в ванной комнате — при этом не под раковиной (на этом сделали акцент 73% опрошенных). А вот сушильные машины есть сегодня у каждого второго. И те, кому повезло, чаще всего тоже устанавливают их в санузлах (27%).

Предпочтения касательно мебели разделились примерно поровну: 34% респондентов хотят видеть у себя в ванной подвесную мебель, 31% — на ножках, а 24% — встраиваемую. Всеобщие пожелания тоже есть — например, каждый второй опрошенный хотел бы поставить в ванной вместительный шкаф-колонну. Респонденты также поделились списком дополнительных элементов, которые они при первой же возможности оборудуют в своих санузлах: в него входят зеркало, полка в душевой зоне, корзина для белья, полотенцесушитель, теплый пол и шкаф для хранения гигиенических средств.

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