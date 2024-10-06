Над Белгородской и Брянской областями сбили украинские дроны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 20:50 до 22:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник применил для атаки по объектам на российской территории дроны самолетного типа.

Утром в воскресенье, 6 октября, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ликвидировали российские ПВО над территорией Белгородской области. В публикации отмечается, что попытка атаки была пресечена приблизительно в 16:15 мск.

В тот же день губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в селе Козьмодемьяновка, расположенном в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.