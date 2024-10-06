Шторм «Милтон» в Мексиканском заливе превратился в ураган

Тропический шторм «Милтон» в Мексиканском заливе усилился и достиг урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов (National Hurricane Center, NHC).

В настоящее время «Милтон» находится в 465 км к северо-западу от портового города Прогресо в мексиканском штате Юкатан. Он движется на восток со скоростью 9 км/ч. Порывы ветра достигают максимальной скорости 36 м/с.

5 октября сообщалось, что в Атлантическом океане тропический шторм «Лесли» усилился до урагана первой степени.

28 сентября сообщалось, что в США более 50 человек спасли с крыши госпиталя в штате Теннесси, где они оказались заблокированы из-за урагана «Хелен». Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ.

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.