Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шторм «Милтон» в Мексиканском заливе превратился в ураган

NHC: шторм «Милтон» в Мексиканском заливе усилился до урагана первой степени

close
Gerald Herbert/AP

Тропический шторм «Милтон» в Мексиканском заливе усилился и достиг урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов (National Hurricane Center, NHC).

В настоящее время «Милтон» находится в 465 км к северо-западу от портового города Прогресо в мексиканском штате Юкатан. Он движется на восток со скоростью 9 км/ч. Порывы ветра достигают максимальной скорости 36 м/с.

5 октября сообщалось, что в Атлантическом океане тропический шторм «Лесли» усилился до урагана первой степени.

28 сентября сообщалось, что в США более 50 человек спасли с крыши госпиталя в штате Теннесси, где они оказались заблокированы из-за урагана «Хелен». Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ.

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами