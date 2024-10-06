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ХАМАС не позволит Израилю навязывать свои условия на переговорах по Газе

В ХАМАС заявили, что не отступят от переговорных позиций с Израилем по Газе

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское  движение ХАМАС  отказалось отступать от своих позиций на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро организации Халиль аль-Хейя. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, движение не согласится на условия, которые были отвергнуты ранее, а также не позволит израильской стороне навязывать за столом переговоров то, «чего она не смогла добиться силовыми методами».

Аль-Хейя отметил, что ХАМАС за прошедший год переговоров проявил всю возможную ответственность и гибкость, чтобы достичь соглашения.

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что реализация перемирия в секторе Газа зависит от действий как палестинской радикальной группы ХАМАС, так и от израильской стороны. Он отметил, что США рассчитывают получить окончательный ответ по вопросу перемирия от обеих сторон в ближайшие дни.

5 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников используются Израилем как дымовая завеса, чтобы продолжить вести боевые действия.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.

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