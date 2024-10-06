Директор рассказал о режиме работы аэропорта Бейрута на фоне атак Израиля

Директор аэропорта Бейрута Фади Хасан опроверг приостановку его работы, передает РИА Новости.

По его словам, воздушная гавань работает в штатном режиме, рейсы не отменяются.

До этого РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации Ливана сообщило, что международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с 21:00 6 октября до 6:00 7 октября.

Ночью 6 октября несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта Бейрута, в то время как туда продолжали выполнять рейсы самолеты, эвакуирующие людей. После этого инфраструктура восточной части воздушной гавани осталась без электроснабжения. Вскоре его восстановили.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры.