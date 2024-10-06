Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор рассказал о режиме работы аэропорта Бейрута на фоне атак Израиля

Директор аэропорта Бейрута Хасан опроверг приостановку его работы

close
Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Директор аэропорта Бейрута Фади Хасан опроверг приостановку его работы, передает РИА Новости.

По его словам, воздушная гавань работает в штатном режиме, рейсы не отменяются.

До этого РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации Ливана сообщило, что международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с 21:00 6 октября до 6:00 7 октября.

Ночью 6 октября несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта Бейрута, в то время как туда продолжали выполнять рейсы самолеты, эвакуирующие людей. После этого инфраструктура восточной части воздушной гавани осталась без электроснабжения. Вскоре его восстановили.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами