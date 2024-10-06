Умер кардиохирург, оперировавший Ельцина

В возрасте 78 лет после тяжелой продолжительной болезни скончался кардиохирург Ренат Акчурин, который в 1996 году провел операцию на сердце первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-служба Минздрава.

Акчурин известен тем, что внедрил в России уникальные направления хирургии сердца и сосудов, такие как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургия. Это позволило оказывать помощь тем пациентам, которые тогда считались неоперабельными, значительно снизить смертность и сократить количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда, отметили в пресс-службе.

В ноябре 1996 года Акчурин провел коронарное шунтирование Борису Ельцину. Тогда политик перенес вмешательство на открытом сердце после инфаркта в июне, который случился за несколько дней до второго тура выборов президента. После успешной операции Ельцин прожил более десяти лет.

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