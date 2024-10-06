Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер кардиохирург, оперировавший Ельцина

Умер кардиохирург Акчурин, оперировавший Ельцина в 1996 году

close
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В возрасте 78 лет после тяжелой продолжительной болезни скончался кардиохирург Ренат Акчурин, который в 1996 году провел операцию на сердце первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-служба Минздрава.

Акчурин известен тем, что внедрил в России уникальные направления хирургии сердца и сосудов, такие как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургия. Это позволило оказывать помощь тем пациентам, которые тогда считались неоперабельными, значительно снизить смертность и сократить количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда, отметили в пресс-службе.

В ноябре 1996 года Акчурин провел коронарное шунтирование Борису Ельцину. Тогда политик перенес вмешательство на открытом сердце после инфаркта в июне, который случился за несколько дней до второго тура выборов президента. После успешной операции Ельцин прожил более десяти лет.

Ранее умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами