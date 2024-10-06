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Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника

Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника

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Depositphotos

Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника. Об этом сообщила Организация гражданской авиации, передает РИА Новости.

Три дня назад в Иране сняли ограничения на полеты, введенные после ракетного удара по территории Израиля.

До этого Росавиация ввела ограничения на на полеты над Израилем, Ираном, Ираком до 3 ноября.

1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту атака завершена.

Ранее Иран пообещал Израилю более жесткий ответ в случае новой агрессии Тель-Авива.

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