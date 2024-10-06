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Россиянка поверила «пенсионному фонду», продала жилье и отдала аферистам 11 млн рублей

В Нижнем Новгороде пенсионерка отдала мошенникам более 11 млн рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Нижнего Новгорода поверила аферистам и перевела им миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 74-летняя пенсионерка, аферисты общались с ней несколько месяцев. Впервые якобы сотрудники пенсионного фонда и правоохранители позвонили пострадавшей в июле. Они рассказали, что кто-то якобы пытался от ее имени перевести деньги с ее счета.

В результате россиянка отдала злоумышленникам более четырех миллионов рублей, часть из которых она заняла.

Уже в сентябре мошенники снова связались с пенсионеркой и сообщили, что ей необходимо продать собственную квартиру, на что женщина согласилась. Деньги от сделки она передала курьеру.

«Общий материальный ущерб, причиненный женщине, составил более 11 миллионов рублей», – поделились в ведомстве.

Известно, что мошенники убедили россиянку никому не рассказывать о происходящем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

Ранее в Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам более 10 млн рублей и лишилась квартиры.

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