В Саратове россиянин напал на работницу салона сотовой связи с ножом

Жителя Саратова подозревают в нападении на женщину в салоне сотовой связи. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в пункте на проспекте Строителей. По предварительной информации, между 35-летним мужчиной и 27-летней сотрудницей возник конфликт. В результате россиянин нанес работнице колото-резаные ранения ножом. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.
«В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия», – поделились в ведомстве.
Вскоре фигуранту уголовного дела изберут меру пресечения.
До этого в Красноярском крае ревнивый мужчина заподозрил возлюбленную в измене. Во время конфликта он ударил ее ножом в живот, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Несмотря на это желание, позже он пришел в полицию сам.
Ранее в Петербурге агрессивный пациент вытащил нож, когда фельдшер оказывала ему помощь.