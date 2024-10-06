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В Саратове россиянин напал на работницу салона сотовой связи с ножом

В Саратове задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу салона связи

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Shutterstock

Жителя Саратова подозревают в нападении на женщину в салоне сотовой связи. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в пункте на проспекте Строителей. По предварительной информации, между 35-летним мужчиной и 27-летней сотрудницей возник конфликт. В результате россиянин нанес работнице колото-резаные ранения ножом. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

«В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия», – поделились в ведомстве.

Вскоре фигуранту уголовного дела изберут меру пресечения.

До этого в Красноярском крае ревнивый мужчина заподозрил возлюбленную в измене. Во время конфликта он ударил ее ножом в живот, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Несмотря на это желание, позже он пришел в полицию сам.

Ранее в Петербурге агрессивный пациент вытащил нож, когда фельдшер оказывала ему помощь.

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