Два теракта произошли одновременно на юге Израиля

Два теракта произошли одновременно в городе Беэр-Шева на юге Израиля, более 10 человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Первый, с применением огнестрельного оружия, случился около центрального вокзала города, а во время второго неизвестный атаковал прохожих с ножом. Нападавший был нейтрализован.

Пострадали более 10 человек. У пятерых — огнестрельные ранения, еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.

По данным The Times of Israel, сейчас правоохранительные органы выясняют, связаны ли эпизоды со стрельбой и нападением с ножом между собой.

Накануне Армия Израиля предупреждала, что в стране существует угроза терактов по случаю годовщины атаки палестинских радикалов, состоявшейся 7 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху обратился к нации по поводу ответа на атаку Ирана.