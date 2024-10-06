В Нижегородской области два человека пострадали после того, как автобус съехал в болото

В Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Навашинском районе, около поселка Безверниково. По словам собеседника, мужчина за рулем не справился с управлением, после чего средство передвижения съехало в кювет и перевернулось, после чего оказалось в болоте.

В момент аварии в салоне находились 12 человек, но никто из них не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону, причиной произошедшего мог стать заклинивший руль. По данным издания, двоим пассажирам понадобилась помощь медиков, но вскоре их отпустили на амбулаторное лечение.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. На данный момент проводится доследственная проверка. Помимо этого, прокуратура даст оценку ситуации. Специалисты проверят, выполнялись ли правила перевозки пассажиров.

Ранее в Казани инвалид сломала позвоночник в автобусе во время поездки.