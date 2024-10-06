Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в израильском Беэр-Шеве

Стрельбу на центральном вокзале в израильском городе Беэр-Шеве устроил араб-бедуин, имеющий паспорт еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, мужчину зовут Ахмад Саид Акаби. Нападавший является 29-летним выходцем из бедуинской деревни Хура.

«У него уже есть судимость», — говорится в материале.

Авторы публикации обратили внимание, что в 2015 году один из родственников стрелка совершил нападение на бойца Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Инцидент, в результате которого военнослужащего спасти не удалось, произошел на том же вокзале в Беэр-Шеве.

6 октября израильская полиция сообщила о вооруженном нападении на центральном вокзале в Беэр-Шеве, допустив, что в городе могла произойти террористическая атака. В правоохранительных органах рассказали, что злоумышленник был нейтрализован на месте ЧП.

Как пишет газета The Times of Israel, всего во время стрельбы ранения различной степени тяжести получили 11 человек. Одну из пострадавших — молодую девушку — спасти не удалось.

Ранее жителей Израиля предупредили о высоком риске терактов 7 октября.