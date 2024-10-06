Девушка погибла в результате вооруженного нападения на юге Израиля

Национальная служба скорой помощи Израиля сообщила о гибели одной из пострадавших в результате вооруженного нападения в городе Беэр-Шева на юге страны. Об этом пишет издание The Times of Israel.

По последним данным, всего пострадали 11 человек.

В воскресенье в Беэр-Шеве произошло сразу два теракта одновременно. Первый, с применением огнестрельного оружия, случился около центрального вокзала города, а во время второго неизвестный атаковал прохожих с ножом. Нападавший был нейтрализован. По данным The Times of Israel, сейчас правоохранительные органы выясняют, связаны ли эпизоды со стрельбой и нападением с ножом между собой.

Накануне Армия Израиля предупреждала, что в стране существует угроза терактов по случаю годовщины атаки палестинских радикалов, состоявшейся 7 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху обратился к нации по поводу ответа на атаку Ирана.