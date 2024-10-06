Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии юноша случайно выстрелил школьнику в голову

В Якутии подростка задержали за случайный выстрел ребенку в голову

close
Depositphotos

Подростка из Якутии подозревают в стрельбе по ребенку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Кердем. По версии правоохранителей, 16-летний молодой человек достал из сейфа гладкоствольное ружье. Он направил оружие вверх, но в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок.

В результате 14-летний мальчик, который находился рядом, получил выстрел в голову. Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

В отношении подростка возбудили уголовное дело.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», – поделились в ведомстве.

До этого в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее россиянин отправился на охоту с женой и случайно ее подстрелил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами