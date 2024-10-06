В Якутии юноша случайно выстрелил школьнику в голову

Подростка из Якутии подозревают в стрельбе по ребенку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Кердем. По версии правоохранителей, 16-летний молодой человек достал из сейфа гладкоствольное ружье. Он направил оружие вверх, но в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок.

В результате 14-летний мальчик, который находился рядом, получил выстрел в голову. Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

В отношении подростка возбудили уголовное дело.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», – поделились в ведомстве.

До этого в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее россиянин отправился на охоту с женой и случайно ее подстрелил.