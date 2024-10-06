Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбургской области мошенники украли у главы поселка и его сестры 7 млн рублей

В Оренбургской области семья главы поселка лишилась 7 млн рублей из-за мошенников

close
Мария Девахина/РИА Новости

В Оренбургской области чиновник и его родственница оформили несколько кредитов и отдали «сотрудникам ФСБ» 7 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Урал 56».

51-летнему главе одного из поселков Октябрьского района области позвонили якобы операторы сотовой связи, чтобы продлить договор. Мужчина продиктовал аферистам код из смс-сообщения. Спустя некоторое время с ним связались «сотрудники ФСБ» и заявили, что все накопления чиновника отправляются в недружественную страну.

Мужчину убедили взять несколько займов, чтобы исчерпать кредитный лимит, все полученные деньги он перевел на указанные реквизиты. Спустя некоторое время злоумышленники снова вышли на связь с главой поселка и сообщили, что его сестра находится в аналогичной ситуации. Женщина также оформила в кредиты и перевела деньги. Общий ущерб составил 7 млн рублей.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Ленобласти перевела мошенникам средства от продажи квартиры, пытаясь защитить недвижимость от неизвестных злоумышленников. Пожилая женщина перевела аферистам более 10 млн рублей.

Ранее жительница Краснодара набрала займов на 4 млн рублей и перевела их мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами