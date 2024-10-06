В Оренбургской области мошенники украли у главы поселка и его сестры 7 млн рублей

В Оренбургской области чиновник и его родственница оформили несколько кредитов и отдали «сотрудникам ФСБ» 7 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Урал 56».

51-летнему главе одного из поселков Октябрьского района области позвонили якобы операторы сотовой связи, чтобы продлить договор. Мужчина продиктовал аферистам код из смс-сообщения. Спустя некоторое время с ним связались «сотрудники ФСБ» и заявили, что все накопления чиновника отправляются в недружественную страну.

Мужчину убедили взять несколько займов, чтобы исчерпать кредитный лимит, все полученные деньги он перевел на указанные реквизиты. Спустя некоторое время злоумышленники снова вышли на связь с главой поселка и сообщили, что его сестра находится в аналогичной ситуации. Женщина также оформила в кредиты и перевела деньги. Общий ущерб составил 7 млн рублей.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Ленобласти перевела мошенникам средства от продажи квартиры, пытаясь защитить недвижимость от неизвестных злоумышленников. Пожилая женщина перевела аферистам более 10 млн рублей.

Ранее жительница Краснодара набрала займов на 4 млн рублей и перевела их мошенникам.