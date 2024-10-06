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В Якутии возбудили дело после отравления детей в спортшколе

В Якутии возбудили дело после отравления 30 детей в спортивной школе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Якутии следователи возбудили дело после пищевого отравления 30 детей в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе республики. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

По данным следствия, 30 учеников учреждения в возрасте от 8 до 12 лет обратились в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу с признаками отравления.

Массовое отравление учеников начальных классов в Харанской спортивной средней образовательной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии было выявлено 4 октября. Дети жаловались на боль в животе и рвоту. После этого была создана комиссия для проверки учебного заведения и туда прибыли надзорные органы. 25 детей госпитализированы в инфекционное отделение.

Ранее в России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений.

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