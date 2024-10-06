МВД опровергло убийство блогера Егора Гузенко

Главное управление Министерства внутренних дел России по Ставропольскому краю опровергло новость об убийстве военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый». Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Ранее в сети завирусилась новость об убийстве Гузенко.

«Информация о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — говорится в публикации.

5 октября Гузенко опубликовал видео, в котором рассказал о своем задержании. Он сообщил, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

По информации Telegram-канала Mash, блогера задержали за драку с полицейским на концерте в центре Новопавловска, куда он пришел, как пишет канал, в маске. Полицейские попросили его снять маску, в ответ Гузенко, заявил Mash, «набросился с кулаками» на них.

Telegram-канал Baza сообщил, что блогера задержали через три недели после того, как он рассказал о своем побеге из-под домашнего ареста.

Ранее задержание военного блогера «Тринадцатого» попало на видео.