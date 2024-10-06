В Чувашии шестилетний мальчик сжег квартиру, играя со спичками

В чувашском городе Шумерля шестилетний мальчик играл со спичками и устроил пожар в квартире. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Шестилетний мальчик гостил у бабушки и нашел спички, опасная игра с огнем закончилась возгоранием мебели в комнате. Заметив дым и огонь, пожилая женщина успела вывести внука из квартиры.

Помощь спасателей потребовалась другим жителям многоэтажки, над загоревшейся квартирой проживал мужчина со своим 19-летним сыном-инвалидом. Для их эвакуации потребовались специальные спасательные устройства. Возгорание удалось ликвидировать, огонь уничтожил имущество на площади 50 кв. метров.

До этого сообщалось, что в Башкирии из-за детской шалости с огнем сгорели два сельских дома и шесть надворных построек. Местная жительница приехала к своим родителям с семью детьми в возрасте от 6 до 8 лет. В какой-то момент дети потерялись из виду, после чего произошел пожар.

Ранее прохожие спасли маленького мальчика из окна горящей квартиры в Краснодаре.