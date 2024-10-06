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В Петербурге поймали фейковую «банду мигрантов», состоящую их трех школьников

В Петербурге задержали троих подростков после фейк-видео о банде мигрантов

В Петербурге троих подростков задержали после возбуждения уголовного дела о «банде мигрантов». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Следователи обратили внимание на публикацию в социальных сетях, где авторы утверждали, что в городе якобы снова стали появляться молодежные банды мигрантов.

«Данное сообщение было проиллюстрировано коротким роликом драки двух молодых людей и фотографией двух подростков, один из которых держит в руках предмет, похожий на пистолет», – поделились в ведомстве.

По словам представителей МВД, подобные ролики в интернете нередко являются фейками, поэтому правоохранители провели расследование и выяснили, что «бандой мигрантов» оказались 16-летние школьники.

Выяснилось, что двое из них три месяца назад подрались из-за девушки, но видео попало в соцсети только сейчас. Третий участник разбирательства позировал на фото с игрушечным пистолетом.

Каким образом материалы попали в соцсети, подростки не знали. С ними и их родителями провели профилактическую беседу.

Ранее в Самаре мужчина пугал прохожих, приставляя к их головам пистолет.

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