В Энгельсе пятеро школьниц спасли пенсионерку из горящего дома

В Саратовской области наградили школьниц, которые спасли пожилую маломобильную женщину из горящей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Пожар произошел 24 сентября на первом этаже дома по Интернациональной улице. Весь подъезд оказался в дыму, в горевшей комнате оказалась малоподвижная 82-летняя пенсионерка. Женщина нашла в себе силы выйти из горящей квартиры, но спуститься по лестнице уже не смогла. На помощь соседке бросились пять 10-летних подруг.

«Одна держала дверь, остальные вывели почти неходячую женщину из подъезда», — рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Гриценко.

За спасение пенсионерки отважным девочкам вручили благодарственные письма от регионального МЧС.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее прохожие спасли маленького мальчика из окна горящей квартиры в Краснодаре.