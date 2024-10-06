В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам более 10 млн рублей и лишилась квартиры

Пенсионерка из Ленобласти перевела мошенникам средства от продажи квартиры, пытаясь защитить недвижимость от неизвестных злоумышленников. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 80-летняя жительница деревни Ириновка. Женщина сообщила, что в течение двух месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые убедили ее продать квартиру в Петербурге.

После сделки пожилая женщина перевела мошенникам 4,1 млн рублей. В середине сентября аферисты снова связались с пенсионеркой и потребовали передать еще 2 млн рублей курьеру у железнодорожной станции «Пискаревка» для перечисления на «безопасный счет».

До 1 октября россиянка следовала указаниям злоумышленникам и отдавала им деньги, общий ущерб составил более 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что россиянка хотела заработать на бирже и отдала мошенникам взятые в кредит деньги. Женщина узнала о новом способе дополнительного заработка с помощью биржи и заполнила анкету, после чего с ней связался менеджер. Россиянка взяла в банках несколько кредитов на 12 миллионов рублей, еще миллион она отправила из личных средств.

Ранее жительница Краснодара набрала займов на 4 млн рублей и перевела их мошенникам.