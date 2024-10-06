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В Волгоградской области столкнулись «Мерседес» и «Газель», есть пострадавшие

МВД: 12 человек пострадали в ДТП с «Газелью» в Волгоградской области

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Александр Вильф/РИА Новости

В аварии с участием пассажирской «Газели» на трассе в Волгоградской области пострадали 12 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Согласно сообщению ведомства, 5 октября в Быковском районе, предположительно в 18:00 мск, на 705-м км автодороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло столкновение грузопассажирской автомашины «Газель» и легкового автомобиля «Мерседес».

«12 пассажиров и водитель «Газели» обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.

По данным прокуратуры Волгоградской области, с места аварии госпитализированы пассажиры «Газели», в числе которых женщины в возрасте 30, 31, 40 лет, мужчины 33, 46 лет и пятеро несовершеннолетних. 27-летнему водителю «Мерседеса» выжить не удалось.

5 октября в Забайкалье произошло массовое ДТП с участием грузовиков, один из которых врезался в людей. По словам очевидцев, у одной из машин отказали тормоза. Авария произошла на Тарбагатайском мосту, в 186 км от Улан-Удэ.

Ранее две машины за два дня упали в воды Невы в Санкт-Петербурге.

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