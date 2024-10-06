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В Ленобласти младенец опрокинул на себя кипяток и попал в реанимацию

«Фонтанка»: в Ленобласти семимесячный младенец обварился кипятком

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Global Look Press

В Выборгском районе Ленинградской области младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в поселке Рощино, семимесячная девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами 25% тела. По словам матери пострадавшей, дочь сидела в детском стульчике и потянула за шнур вскипевший чайник, опрокинув кипяток на себя.

Пострадавшая находится в отделении реанимации, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок получил тяжелые ожоги, упав в ведро с кипятком. Врачи диагностировали у мальчика ожоги второй и третьей степени 56% поверхности тела. У ребенка пострадали живот, грудь, спина, плечи, руки, ягодицы и половой орган.

Ранее в Бурятии двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с супом.

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