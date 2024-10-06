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В России могут ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты

Депутат ГД Спиридонов: порча, гадание и привороты должны быть уголовно наказуемы

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Pexels

В России необходимо ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты. Такую идею высказал депутат Государственной Думы Александр Спиридонов в эфире телеканала «Спас»https://spastv.ru/efir/.

Речь идет не мошенничестве, а о намерении негативно влиять на жизнь и здоровье других людей. По мнению депутата, такие действия необходимо расценивать, как попытку нанесения ущерба.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», — рассказал депутат.

Недавно в Тюмени гадалка общалась с клиенткой от имени якобы привороженного ею мужчины. Сначала аферистка предложила потенциальной клиентке погадать, снять с нее порчу и сделать любовный приворот. После этого она написала клиентке от лица мужчины, который был целью приворота. За свои услуги она получила 200 тысяч рублей.

Ранее врач из Москвы отдал 1,7 млн рублей гадалке в попытке приворожить свою знакомую.

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