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Эксперт объяснил, как кредитная история может навредить трудоустройству

Эксперт Мехтиев: плохая кредитная история может навредить при трудоустройстве

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ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Одним из документов, которые работодатели требуют от соискателя при приеме на работу, все чаще становится кредитная история. Об этом рассказал основатель сервиса «Кредчек» агентству «Прайм».

Специалист подчеркнул, что работодателю важно, чтобы сотрудник хорошо исполнял свои обязанности, а кредитная история об этом наглядно свидетельствует.

«Для любого работодателя «красным флажком» является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже», — отметил Мехтиев.

До этого Анна Цыбина, руководитель Ипотечного центра Анны Петровны Цыбиной рассказала, как сохранить жилье, если нет дальнейшей возможности выплачивать ипотеку. Один из вариантов — обратиться в банк с просьбой о реструктуризации кредита.

Кроме того, можно оформить нецелевой кредит под залог недвижимости, что также может помочь в выплатах по текущей ипотеке.

Ранее экономист оценила последствия ужесточения условий ипотеки для россиян.

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