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Российская гимнастка сломала руки во время выступления в цирке

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в цирке

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FotograFFF/Shutterstock

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке. Подробности рассказал народный артист Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что спортсменка делала сложный трюк, в результате которого она упала с высоты шести метров. Отмечается, что Запашная была госпитализирована в одну из больниц Кемерово.

Вскоре Валерию посетил ее брат, после этого сообщалась, что восстановление спортсменки будет недолгим и вскоре она сможет вернуться к выступлениям.

14 июля в Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты во время выполнения номера. Он передвигался по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями. Позже мужчина потерял равновесие и упал. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, после инцидента акробат был доставлен в больницу, где его не стало. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Находке акробат сорвался с высоты во время циркового представления.

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