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В Новой Зеландии произошло землетрясение

Geonet: в проливе Кука в Новой Зеландии произошло землетрясение

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии. Об этом сообщил новозеландский сервис Geonet.

«Землетрясение произошло в проливе Кука, разделяющем Северный и Южный острова Новой Зеландии, в 19.08 мск - в 25 километрах к западу от столицы страны Веллингтона с населением более 400 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По данным портала, очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о пострадавших в результате землетрясения и разрушениях на момент публикации материала не поступала.

2 октября землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Тонга. Явление было зафиксировано в 20:05 по времени UTC (23:05 по московскому времени) на расстоянии 157 километров к юго-востоку от города Неиафу. Сообщалось, что эпицентр находился на глубине 10 километров.

В конце сентября у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг залегал на глубине 149 километров.

Ранее ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Камчатке.

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