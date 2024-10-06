В Иране опровергли предупреждение о безопасности полетов в стране

Информация о выпуске Ираном предупреждения NOTAM для запада страны оказалась фейком. Об этом заявил главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни Джавад Салехи, передает агентство Mehr.

«Сегодня вечером (в субботу, 5 октября) появились слухи, связанные с новостью, озаглавленной «выпуск NOTAM — предупреждения для западного Ирана о безопасности полетов». Эта новость была фейковой», — сказал Салехи.

По его словам, Тегеран не выпускал такое предупреждение.

Как сообщал ряд СМИ, Иран якобы выпустил NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полетов) для воздушного пространства на западной части страны в связи с проведением военных учений.

1 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о запуске иранских ракет по еврейскому государству. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано было не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

В ЦАХАЛ признали попадание ракет Ирана по двум базам ВВС Израиля, но заверили, что удары по базам Неватим и Тель-Ноф не повлияли на самолеты и возможности израильских ВВС. Сейчас обе базы функционируют в полную силу. В ЦАХАЛ пообещали, что Израиль ответит на атаку Ирана. Там отметили, что это будет сделано тогда, когда израильская сторона сочтет нужным.

Ранее Иран пообещал Израилю более жесткий ответ в случае новой агрессии Тель-Авива.