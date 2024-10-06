В Дании назвали виновных по делу о взрыве у здания посольства Израиля

Подозреваемыми по делу о взрыве у здания посольства Израиля в Копенгагене стали двое шведов, им предъявили обвинения в терроризме. Об этом полиция Дании сообщила в соцсети X.

«Двум гражданам Швеции, которым ранее на этой неделе были предъявлены обвинения во взрывах в Хеллерупе, сегодня утром также были предъявлены обвинения в терроризме», — говорится в сообщении.

Полиция Дании усилила меры безопасности в районе посольства, расследование продолжается. Ведомство при этом заявило, что еще рано делать выводы о возможной связи между взрывами и посольством Израиля.

Незадолго до этого сообщалось, что во время взрыва никто из сотрудников израильского посольства не пострадал.

2 октября агентство Reuters сообщило, что в районе израильского посольства в Копенгагене произошли взрывы. Всего в датской столице зафиксировали два взрыва, но другие подробности не поступали.

Ранее были названы сроки возможных ударов Израиля по Ирану.