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Блогер Кац подал кассационную жалобу на приговор за фейки о российской армии

Блогер Максим Кац подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о ВС РФ

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Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу на заочный приговор по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Басманный районный суд Москвы.

В сентябре в правоохранительных органах заявили, что против Каца могут возбудить уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента. В отношении блогера проводят проверку из-за регулярного несоблюдения обязанностей иноагента.

В августе Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Каца на 40 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В августе 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение ложной информации о ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.

Кац уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июле 2022 года Минюст РФ внес его в список иностранных агентов.

Ранее в России призвали расширить критерии для признания граждан иноагентами.

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