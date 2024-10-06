Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой инфекции из Гонконга

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Гонконге новой инфекции, вызванной стрептококками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По сообщениям из СМИ, более 90 человек в китайском специальном административном районе Гонконг заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B (штамм ST283)», — говорится в публикации.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что специалисты ведомства уделяют особое внимание системному мониторингу, а также оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире.

Как отметили в пресс-службе, вся информация об осложнении эпидемиологической ситуации на фоне распространения стрептококковой инфекции в Гонконге на контроле ведомства.

Среди действий, направленных на предупреждение завоза инфекции, в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она позволяет анализировать эпидемические риски, а также заблаговременно выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

До этого ведущий сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман рассказала, что стрептококковая инфекция, которая широко распространилась в Восточной Азии, может попасть в организм человека через поврежденные участки кожи или через рот.

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