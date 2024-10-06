Эксперт посоветовала россиянам покупать недвижимость сейчас

Ключевая ставка выросла и, вероятно, будет расти еще, а цены на аренду квартиры в крупных городах России уже повысились до 40% за последние полгода. На вторичном рынке недвижимости — демпинг цен при срочных продажах. Основатель агентства недвижимости и специалист в вопросах купли-продажи и инвестиций в недвижимость Арина Николаева рассказала «Газета.Ru», почему покупать квартиру нужно сейчас.

Каждый год аренда стремительно растет, особенно в крупных городах. Это происходит из-за увеличения инфляции, повышения ключевой ставки и, соответственно, ставок по кредитам и ипотекам, что приводит к росту ежемесячных платежей и снижает возможности людей для приобретения своего жилья. Так, в сентябре ключевую ставку повысили до 19%, и ожидается дальнейшее повышение ставки в октябре.

«Например, однокомнатная квартира в спальном районе Санкт-Петербурга, которая год назад сдавалась за 20 тысяч рублей, сегодня стоит от 30-40 тысяч без учета коммунальных услуг. И это касается не только бюджетных вариантов: если в прошлом году стоимость аренды квартиры в центральном районе Санкт-Петербурга площадью 60 квадратных метров с дизайнерским ремонтом составляла 220 тысяч рублей, то сегодня такая же квартира будет сдаваться уже на 70 тысяч дороже», — отметила эксперт.

Все это свидетельствует о том, что стоимость аренды только продолжит расти, и в выигрыше будут те, кто владеет недвижимостью. Владельцы квартир или домов не только закрывают свои основные потребности, но и получают дополнительный доход, в то время как арендаторы по сути платят ипотеку за владельцев.

«Рынок недвижимости очень динамичен — условия купли-продажи меняются буквально каждый месяц. Например, недавно изменились условия IT-ипотеки: еще в июле льготная ставка была в районе 4-5% с лимитом 18 миллионов рублей. Сейчас лимит снижен до 9 миллионов рублей, а ставка выросла до 6%. Приобретение жилья на этих условиях теперь возможно только в регионах или Ленинградской области: для жителей Санкт-Петербурга и Москвы программа больше не действует», — сказала специалист.

По ее словам, Центральный банк поднял ключевую ставку, поэтому в ближайшее время условия семейной ипотеки тоже могут быть пересмотрены: вероятно снижение лимитных сумм, увеличение ставок и ограничение покупок в крупных городах.

«В настоящее время банки начали поднимать первоначальный взнос до 30-50%, хотя это нововведение пока не касается всех, но уже прослеживается тенденция. Если в прошлом году каждый мог приобрести жилье при первоначальном взносе 15% с лимитом 12 миллионов, то сегодня покупателям придется внести первый взнос от 20,01% и на льготную ставку могут рассчитывать только семьи с детьми до 6 лет включительно», — сказала Николаева.

С 1 января 2025 года Центральный банк планирует внедрить новый стандарт ипотечного кредитования, что почти полностью исключит возможность приобретения жилья в ипотеку для взрослых клиентов. Поэтому откладывая покупку, можно упустить последние выгодные предложения на рынке.

«Дом за городом с каждым годом становится все более привлекательным активом: он подходит под семейную, IT или сельскую ипотеку. Такая покупка в будущем может стать источником пассивного дохода. Загородные дома пользуются спросом даже в межсезонье, а их аренда обходится зачастую выше аренды квартир в городе. На сегодняшний день на загородную недвижимость еще не введены эскроу-счета (банковские счета, которые используются для обеспечения безопасности сделок с недвижимостью), но это будет сделано в ближайшие полгода, что приведет к росту цен. Это напоминает ситуацию с городской недвижимостью в 2019 году, когда введение таких счетов резко увеличило стоимость квартир. Самое время воспользоваться возможностью и инвестировать в загородный дом, пока цены не взлетели», — резюмировала она.

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