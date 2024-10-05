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В Киеве слышны взрывы, работает система ПВО

«Страна.ua»: в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

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Global Look Press

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».

О звуках взрывов в украинской столице СМИ начали писать около 22:30. По данным «Страны.ua», в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за атаки БПЛА Shahed. Примерно через час появились сообщения о сильном взрыве и прилете в Одессе. Кроме того, газета написала о взрывах и атаке беспилотников в Харькове.

5 октября на Украине сообщили о пропаже света в Краматорске после взрыва в промзоне. Этим же утром назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что газораспределительная станция повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинская разведка заявила о подрыве машины начальника охраны ЗАЭС.

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