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Популярный певец не дожил до своего 35-летия

News.com: в Австралии популярный певец Колвелл не дожил до своего 35-летия

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Kylie Coutts

В Австралии ушел из жизни Джек Колвелл — популярный певец и автор песен, он умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает News.com.au.

В ближайшее время Колвелл собирался выпустить свой второй музыкальный альбом. Первая студийная пластинка под названием Swandream была записана в 2020 году.

За пять лет до выпуска первого альбома Колвелл записал дебютный сингл Don't Cry Those Tears, который в то время признали одним лучших австралийских релизов года. Сингл спродюсировала известная певица Сара Бласко.

Будет ли выпущен второй альбом посмертно, анонс которого состоялся 24 сентября, неизвестно. Также не раскрывается причина смерти Колвелла.

26 октября музыкант должен был отметить свое 35-летие.

В конце сентября сообщалось, что на 89-м году ушел из жизни известный актер и музыкант Крис Кристофферсон, которого называют легендой кантри-музыки. С 1973 года Кристофферсон снимался в кино — на его счету роли в фильмах «Звезда родилась», «Нация фастфуда», трилогии «Блэйд» и т.д.

Ранее умер музыкант группы ABBA.

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