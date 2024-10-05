Военный блогер «Тринадцатый» прокомментировал свое задержание

Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» прокомментировал свое задержание. Ролик с обращением опубликован в его Telegram-канале.

Гузенко подчеркнул, что здоров, но он не знает на какой срок его задержали. Он также попросил помощи в освобождении у подписчиков канала.

«Если у кого-то есть возможность меня как-то вытащить, то вытаскивайте», — сказал Гузенко.

В следующем видео он попросил действовать в рамках закона.

«Не нужно штурмовать УВД, подключайте связи», — пояснил он.

Также военный блогер сказал, что «все будет хорошо» и в шутку пообещал «однажды выйти из тюрьмы», и попросил прощения за то, что кого-то подставил.

Также блогер опроверг информацию из СМИ, согласно которой его арест был связан с наркотиками.

5 октября Гузенко опубликовал видео, в котором рассказал о своем задержании. Он рассказал, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

По данным Telegram-канала Mash, блогера задержали за драку с полицейским на концерте в центре Новопавловска, куда он пришел, как пишет канал, в маске. Полицейские попросили его снять маску, в ответ Гузенко, заявил Mash, «набросился с кулаками» на них.

Telegram-канала Baza, блогера задержали через три недели после того, как он рассказал о своем побеге из-под домашнего ареста.

Ранее задержание военного блогера «Тринадцатого» попало на видео.