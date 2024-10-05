«Авангард народной воли» стал террористической организацией

Федеральная служба безопасности (ФСБ) добавила группировку «Авангард народной воли» (АНВ) в единый федеральный список организаций, признанных террористическими в России. Об этом сообщается на сайте службы.

Согласно опубликованной информации, «Концепция А. Н. В. (Авангард народной воли)» стала 55-м пунктом в перечне признанных в РФ террористическими организаций. Соответствующее решение принял Центральный окружной военный суд в мае этого года, а в силу оно вступило 20 августа.

Члены группировки были связаны с делом о подготовке взрыва около ТЭЦ-2 в Тюмени. По версии следствия, участники АНВ готовили теракты на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей. Организатором террористического сообщества в СК назвали Никиту Олейника, который не позднее марта 2022 года создал вместе с Романом Паклиным манифест «Концепция авангард народной воли» «для укрепления связи» между членами группировки. В августе того же года сообщники якобы разработали методички «Амуниция», «Взрывное дело» и «Инженерное дело». При этом адвокаты заявляли, что участников АНВ пытали. Трое членов сообщества отрицают свою вину, один признался только в изготовлении взрывчатого вещества, а еще один участник заключил сделку со следствием. По его словам, ему «пришлось признать вину» по всем эпизодам.

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