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Водитель автобуса довез раненых пассажиров до больницы Горловки, несмотря на контузию

РИА Новости: раненый водитель автобуса доставил пассажиров в больницу в Горловке

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Сергей Аверин/РИА Новости

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) водитель автобуса пострадал при атаке украинского БПЛА, но доставил раненых пассажиров до больницы. Об этом рассказал РИА Новости директор ООО «Горсвет» Владимир Миронов.

По его словам, автобус следовал по маршруту 29б. Выехав из поселка Комарово, он забирал пассажиров на остановке, когда поблизости взорвался дрон.

«В автобусе три человека травмировано. Автобус остался на ходу, водитель отвез их в больницу, а сам получил контузию», — сообщил Миронов.

Он добавил, что многие водители категорически отказываются выходить в рейсы из-за регулярных атак по общественному транспорту.

«У нас водителей сейчас половины не хватает. Автобусы, которые стоят не неисправны, а просто нет водителей», — отметил директор «Горсвета».

Утром 5 октября местные власти сообщили об ударе ВСУ по автобусу в Горловке. В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали водитель и восемь пассажиров транспортного средства. Ночью стало известно, что здание администрации Горловки загорелось после атаки трех дронов-камикадзе.

Ранее водитель-санитар спас восемь человек, рискнув падением с моста.

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