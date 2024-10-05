Следователи изучают списки «уклонистов», найденные у обогатившейся на $6 млн украинки

Госбюро расследований (ГБР) Украины изучает списки непригодных к воинской службе, которые были найдены у главы медсоцэкспертизы в Хмельницкой области, обвиняемой в незаконном обогащении на уклонистах на $6 млн, передает телеканал «Общественное».

По его данным, в найденных у задержанной чиновницы документах указаны фамилии и фиктивные диагнозы. ГБР собирается изучить истории болезней упомянутых там людей.

5 октября ГБР задержало руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. При обысках у нее нашли наличными $6 млн и драгоценности. При этом две сумки с полумиллионами женщина пыталась выбросить из окна. В сети также распространилось видео, на котором ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, лежит на кровати, заваленной долларами, перебирает и гладит пачки денег. Кроме того, выяснилось, что они владеют 30 объектами недвижимости на Украине, девятью автомобилями, гостинично-ресторанным комплексом в Хмельницком, недвижимым имуществом в Австрии, Испании и Турции и $2,3 млн на заграничных счетах.

Ранее стало известно, что у членов семьи задержанной за хищение $6 млн украинки была оформлена инвалидность.