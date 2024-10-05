Военного блогера задержали через три недели после того, как он рассказал о своем побеге

Блогера «Тринадцатого» задержали через три недели после того, как он рассказал о своем побеге из-под домашнего ареста. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Адекватно я осознавал, что сбежав из-под ареста, я окажусь в розыске, но это меня не пугало, этот шаг я сделал очень уверенно. Ночью 1 марта, я отрезал с ноги браслет ФСИН, накинул заранее собранный рюкзак, отключил телефон и поехал на такси, на выезд из Санкт-Петербурга в сторону Москвы», — сказал он.

Он заявил, что доехал на попутках до Симферополя, а затем до Армянска на границе с Херсонской областью. Позже он добрался до населенного пункта Чернобаевка под Херсоном, где нашел местного старшину ремонтного батальона. Он вручил «Тринадцатому» трофейный автомат, пять магазинов и гранату РПГ-26. Так он оказался на СВО.

5 октября Гузенко опубликовал видео, в котором рассказал о своем задержании. Он рассказал, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

По предварительным данным Telegram-канала Mash, блогера задержали за драку с полицейским на концерте в центре Новопавловска, куда он пришел, как пишет канал, в маске. Полицейские попросили его снять маску, в ответ Гузенко, заявил Mash, «набросился с кулаками» на них.

У Telegram-канала Baza другая версия. По его информации, «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков. Его доставили в ОВД из-за отказа от медосвидетельствования и выписали протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

Гузенко, сообщается в его Telegram-канале, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону военной операции, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Ранее задержание военного блогера «Тринадцатого» попало на видео.