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Основательница Wildberries официально сменила фамилию

Основательница Wildberries показала свидетельство о смене фамилии на Ким

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Телеграм-канал «Татьяна Ким»

Основательница Wildberries Татьяна Ким показала фото свидетельства о смене фамилии Бакальчук на новую. Фотография опубликована в ее Telegram-канале.

«Ким — теперь и официально», — написано в публикации.

О смене фамилии основательница маркетплейса сообщила 23 сентября.

Маркетплейс завершил объединение с Russ в начале августа. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Цель объединения двух площадок заключалась в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

Сам Владислав Бакальчук рассказывал, что брат исполнительного директора ГК Russ Леван Мирзоян в ходе переговоров о слиянии WB и Russ предлагал ему несколько раз разные доли в организации, которая позднее была создана. Владислав рассказал о встрече в ресторане, на которой присутствовали он, его жена и Мирзоян. Последний предложил Бакальчуку выкупить 1% его акций за $1 млрд и 10% акций вновь создаваемой совместной организации. По его словам, такие же условия были предложены Татьяне Бакальчук. Предполагалось, что оставшиеся 80% акций перейдут компании Russ.

Ранее Бакальчук подал многомиллиардный иск против Wildberries.

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