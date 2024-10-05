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Кравцов поблагодарил учителей за помощь в информационной войне

Кравцов: Россия побеждает в информационной войне благодаря учителям

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Российская Федерация одерживает победу в информационной войне благодаря учителям, которые проводят масштабную воспитательную работу. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на церемонии открытия новой сцены школьного театра при средней школе №10 в Жуковском, передает РИА Новости.

«Несмотря на все сложности, благодаря вам (учителям. — прим. ред.) мы побеждаем в той информационной войне, которая ведется недружественными странами в отношении России», — подчеркнул министр и обратил внимание на важность «огромной воспитательной работы», которую проводят педагоги с подрастающим поколением.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что российских учителей не заменят роботы. По ее словам, РФ не пойдет по такому пути. Кроме того, государство поддержит роль учителя как ключевой фигуры в образовании, подчеркнула Матвиенко.

В Госдуме добавили, что педагоги являются не просто проводниками детей в мир знаний, а настоящими наставниками, которые ежедневно вкладывают душу в своих учеников.

Ранее в США заявили, что проигрывают информационную войну России.

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