Депутаты Госдумы поздравили учителей с профессиональным праздником

Педагоги являются не просто проводниками детей в мир знаний, а настоящими наставниками, которые ежедневно вкладывают душу в своих учеников. Об этом в своем Telegram-канале в День учителя рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглобина.

По ее мнению, сейчас задача государства заключается в том, чтобы профессия педагога с каждым годом становилась все более престижной, а условия труда учителя – максимально комфортными. Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин отводит этому направлению особую роль.

«Сегодня это один из важнейших приоритетов для правительства и партии «Единая Россия». При поддержке партии ведется работа по привлечению педагогов в школы российских сел, деревень и малых городов, отдаленных регионов», — отметила она.

Она уточнила, что для этого в России реализуется программа «Земский учитель», которая была продлена до 2030 года. По ее словам, в рамках этой программы сегодня по всей стране для учителей доступно более 2 тысяч вакансий. Педагогам, переехавшим на работу в села или города с населением до 50 тысяч человек предоставляется выплата в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке – в 2 млн рублей.

«Дорогие педагоги, низкий поклон за ваш труд! Пусть каждый новый урок будет приносить вам только радость, а каждый ваш ученик добьется успехов в жизни», — добавила Оглобина.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев назвал большим везением встретить того самого учителя, который станет наставником по жизни.

«Огромное счастье и ответственность быть тем самым педагогом. Спасибо всем, кто дарит знания, делится опытом, направляет и подсказывает правильные ответы – как в научных дисциплинах, так и в житейских вопросах», — сказал он.

Он напомнил, что в России взят курс на повышение престижа профессии учителя, чтобы доходы педагогов продолжали увеличиваться, а условия труда были достойными и комфортными.

«По Народной программе «Единой России» строятся новые и обновляются существующие школы, создаются равные условия для всех детей, возможности для получения инклюзивного образования. Дорогие наши учителя! Пусть классы будут полны любопытными детскими взглядами и улыбками, а ученики радуют хорошими оценками и добрыми делами», — сказал он