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На Украине задержали обогатившуюся на уклонистах чиновницу, выбросившую деньги из окна

ГБР Украины задержало чиновницу, заработавшую на уклонистах $6 млн

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Нацполиция Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которую уличили в незаконном обогащении на $6 млн. Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении чиновницы. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Страна.ua» писала, что руководительница центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы на уклонистах. При обысках у них нашли наличными $6 млн и драгоценности. При этом две сумки с полумиллионами женщина пыталась выбросить из окна. В сети также распространилось видео, на котором ее сын лежит на кровати, заваленной долларами, перебирает и гладит пачки денег. Кроме того, выяснилось, что они владеют 30 объектами недвижимости на Украине, девятью автомобилями, гостинично-ресторанным комплексом в Хмельницком, недвижимым имуществом в Австрии, Испании и Турции и $2,3 млн на заграничных счетах. Стало известно и о том, что члены семьи чиновницы имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу, так как оформили инвалидность.

Ранее на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.

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