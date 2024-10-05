В Японии создали самый крошечный кубик Рубика

В Японии производитель игрушек MegaHouse создал 5-миллиметровый кубик Рубика весом 0,3 грамма, для его сборки необходим пинцет. Об этом пишет CNN.

Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что изделие MegaHouse является самым маленьким вращающимся кубиком-головоломкой в мире в августе. Оно смогло побить рекорд 2016 года, который установил британец Тони Фишер — он создал кубик Рубика размером 5,6 мм.

Для создания миниатюрного изделия компании потребовалось четыре года. Крошечный кубик Рубика продается за $5320.

В августе сообщалось о том, что российский робот инженера Кротова установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, собрав его всего за 0,203 секунды. Предыдущий рекорд, установленный роботом от японской компании Mitsubishi Electric Corporation, составлял 0,305 секунды.

А в прошлом году австралийский подросток Чарли Эггинс установил мировой рекорд по сбору кубика Рубика с завязанными глазами. Эггинс сумел собрать кубик вслепую за 12,10 секунды. Предыдущий рекорд был улучшен на 0,68 секунды.

Ранее китаец собрал 3 кубика Рубика за 3 минуты, жонглируя ими.