В МЧС назвали основную версию причины пожара на нефтебазе в Пермском крае

В качестве основной причины пожара на нефтебазе в Пермском крае рассматривается версия о неисправности электрооборудования или электропроводки. Об этом сообщило региональное МЧС, передает РИА Новости.

Пожар на базе по хранению нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» в деревне Осенцы произошел ночью 4 октября. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. метров, никто не пострадал.

«В качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматриваются аварийный режим работы электрической проводки либо электрооборудования», — говорится в сообщении.

Причина пожара будет подтверждена после проведения исследования в испытательной пожарной лаборатории региона. Его должны провести в течение 30 дней, проводится проверка.

Накануне утром Роспотребнадзор сообщал, что не выявил превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после крупного пожара на нефтебазе.

Ранее в Воронежской области после падения БПЛА загорелась цистерна на нефтебазе.