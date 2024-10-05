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Названы две разные причины задержания военного блогера «Тринадцатого»

Baza и Mash назвали две разные версии задержания военного блогера Гузенко

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Телеграм-канал «Baza»

Российские Telegram-каналы назвали две разные причины задержания военного блогера и добровольца Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» в Ставропольском крае.

5 октября Гузенко опубликовал видео, в котором рассказал о своем задержании. Он рассказал, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

По предварительным данным Telegram-канала Mash, блогера задержали за драку с полицейским на концерте в центре Новопавловска, куда он пришел, как пишет канал, в маске. Полицейские попросили его снять маску, в ответ Гузенко, заявил Mash, «набросился с кулаками» на них.

У Telegram-канала Baza другая версия. По его информации, «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков. Его доставили в ОВД из-за отказа от медосвидетельствования и выписали протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

Гузенко, сообщается в его Telegram-канале, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону военной операции, после чего был объявлен в федеральный розыск.

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