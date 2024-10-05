В Карелии блогер стал фигурантом трех дел после съемок сотрудников ГАИ

Блогер из Петрозаводска снимал на видео, как его проверяют сотрудники ГАИ в Ленинградской области, и стал фигурантом трех уголовных дел после публикации данного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники ГАИ остановили мужчину в Ленинградской области в августе. Водитель отказался предъявить права и документы и стал записывать происходящее на видео. При этом, по данным правоохранительных органов, вел себя «вызывающе».

«Было установлено, что провокатором является 46-летний житель республики Карелия, который у себя на канале позиционирует себя как видеоблогер и юрист», — сообщили в полиции.

Отмечается, что он с агрессией воспринял попытку отправить его в отделение полиции, в итоге он получил 12 суток административного ареста. После изучения контента блогера он стал фигурантом трех уголовных дел. В настоящее время он арестован до 19 ноября.

В начале октября сообщалось, что в России за три квартала 2024 года средняя сумма платежей за штрафы ГАИ снизилась до 456 рублей. В прошлом году за аналогичный период сумма составила 640 рублей.

Ранее стало известно, что на дорогах появятся камеры, вычисляющие автомобили со скрытыми номерами.