В Европе у контрабандистов изъяли стеклянных угрей на €30 млн

За последние месяцы полиция Южной Европы в рамках операции «Озеро» изъяла 5 тонн стеклянных угрей и лишила контрабандистов примерно €30 млн, пишет Bild.

Как отмечает издание, на черном рынке эти рыбы стоят дороже икры и каннабиса. При этом стеклянные угри размножаются только в Саргассовом море, а их массовый улов может привести к вымиранию вида. По этой причине власти Евросоюза ввели строгие квоты на ловлю этих рыб и полный запрет на их экспорт.

Согласно материалу, принятые меры не останавливают контрабандистов: в Азии стеклянные угри считаются деликатесом, и один килограмм рыбы можно продать за €6 тыс. Поэтому для борьбы с незаконным выловом угрей Европол создал сеть следственных органов из более чем 30 стран. Благодаря этому удалось конфисковать 87 тонн стеклянных угрей примерно на €0,5 млрд и задержать 850 подозреваемых.

Ранее в аэропорту Израиля задержали мужчину с 60 живыми змеями в чемодане.